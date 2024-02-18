嘉義台3線重機與轎車碰撞 46歲騎士遭撞飛送醫宣告不治

嘉義縣番路鄉省道台3線下坑村路段今天發生死亡車禍，71歲陳姓男子駕駛轎車與46歲王姓男子所騎重型機車相撞，王男被撞飛，頭部嚴重受傷，送醫急救仍宣告不治，詳細肇因仍待警方釐清。

據了解，王男當時騎重機由北往南行駛，陳男的轎車在路口欲左轉行駛時，與王男的機車碰撞，重機遭轎車碾在車底下，車殼支離破碎，王男身受重傷、頭破血流，經緊急救治送醫後，仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，今早10點39分獲報，番路鄉台3線283K附近發生車禍，立即派遣救護車前往，抵達現場後發現，有一輛汽車與一輛機車發生車禍，46歲重機騎士已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往聖馬醫院救治，仍因顱內出血傷重不治。