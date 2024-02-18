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嘉義台3線重機與轎車碰撞 46歲騎士遭撞飛送醫宣告不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉省道台3線下坑村路段今天發生死亡車禍，71歲陳姓男子駕駛轎車與46歲王姓男子所騎重型機車相撞，王男被撞飛，頭部嚴重受傷，送醫急救仍宣告不治，詳細肇因仍待警方釐清。

據了解，王男當時騎重機由北往南行駛，陳男的轎車在路口欲左轉行駛時，與王男的機車碰撞，重機遭轎車碾在車底下，車殼支離破碎，王男身受重傷、頭破血流，經緊急救治送醫後，仍宣告不治。

嘉義縣消防局表示，今早10點39分獲報，番路鄉台3線283K附近發生車禍，立即派遣救護車前往，抵達現場後發現，有一輛汽車與一輛機車發生車禍，46歲重機騎士已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往聖馬醫院救治，仍因顱內出血傷重不治。

嘉義縣1輛重機今在省道台3線283公里直行，在路口與正要左轉的汽車相撞，重機騎士疑顱內出血送醫不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1輛重機今在省道台3線283公里直行，在路口與正要左轉的汽車相撞，重機騎士疑顱內出血送醫不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1輛重機今在省道台3線283公里直行，在路口與正要左轉的汽車相撞，重機騎士疑顱內出血送醫不治。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣1輛重機今在省道台3線283公里直行，在路口與正要左轉的汽車相撞，重機騎士疑顱內出血送醫不治。記者黃于凡／翻攝

嘉義 撞飛 車禍 重機

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