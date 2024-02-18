影／百萬美食直播主員工旅遊遇劫！載24人遊覽車與貨車對撞 他急開直播求援

有百萬人追蹤的網路美食直播平台，直播主和員工旅遊今晚搭遊覽車經台中大甲區發生車禍，貨車疑逆向對撞遊覽車，共7人受傷送醫，其中貨車司機當場OHCA，急救後仍未脫離危險期；現場有傷者說，疑似聞到貨車司機有酒味，警方表示仍需抽血檢查確認有無酒駕。

多名傷者被送到大甲光田醫院急救，其中貨車司機56歲吳姓男子到院前OHCA，經急救後暫時恢復生命跡象，但仍未脫離危險期，目前仍在觀察中；遊覽車司機42歲羅男頭部及手部擦傷，意識清楚；另有5人受傷送醫，無生命危險。

遊覽車上共有24人，是台中某知名網路美食直播平台的員工旅遊包車，直播主的粉專有100萬人追蹤，直播主在車禍發生後在遊覽車外大喊，並開臉書直播希望網友幫忙確認該地並報案求援，現場漆黑一片，直播主急喊聲音很急，一旁有多人也急著喊快報案找消防隊救人，直播過程最後有網友認出地點，馬上留言「大甲北堤東路」，並建議先停直播，快打電話到119和110求援。

台中市消防局今晚7點58分獲報，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里車禍救助案件，派遣第五大隊、轄區幼獅、大甲、外埔、后里分隊等共計4單位，各式消防車1輛、救護車5輛、警備車1台，消防人員17名，由第五大隊組員曹昌林擔任指揮官。

現場是遊覽車與貨車對撞車禍，遊覽車上有24人，貨車上一名駕駛，貨車因巨大撞擊車體嚴重變形，貨車翻覆，遊覽車則有6人受傷，傷者一度受困車內。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康