婦人過馬路遭無視！影片曝7車不讓行「第1輛就是警車」 警坦承疏失這樣回

台灣積極擺脫行人地獄惡名，加重駕駛未停讓行人罰則，有民眾月前開車行經新竹市區，發現斑馬線旁站著一名推推車的婦人，7輛汽機車行經都不讓行，直接「無視」，且第1輛不禮讓的車輛竟還是市警局「交通隊」巡邏車；對此，警方坦承疏失，對造成社會觀感不佳表達歉意，也對該名警員祭出行政處分。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車記錄器影像，一名駕駛開車行經新竹市食品路，發現一名正要過馬路的婦人，但多輛汽車都沒有停下車禮讓，反而呼嘯而過，其中一輛還是警方交通隊的巡邏車，因此，該名駕駛也將警車以及後續6輛車蒐證，「舉發不禮讓行人」違規。

對此，網友紛留言「這種路，應該是要有按鈕可以讓紅燈出來比較好吧！不然車流量看起來很大欸」、「覺得路口還是要設置號誌比較好，對雙方來說都明確，也比較安全跟保障不用在那邊猜」、「警車還是交通隊的。」

警方指出，該起事件發生日期為今年1月26日，駕駛巡邏車的員警當時正要到中華路處理車禍案件，疏於注意有行人站在行穿線旁等待過馬路，警方除依法舉發，也對該員祭出申誡行政處分，會持續要求同仁遵守交通法規，確保交通安全。另外，也將邀集道安委員、市府交通處共同會勘，針對該處是否增設行人觸控式號誌裝置進行評估。