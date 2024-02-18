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一邊才滅另一邊又起火…苗栗縣通苑下午6起火災 消防人員疲於奔命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

春節過後逐漸進入客家人掃墓高峰期，苗栗縣通霄、苑裡鎮今下午就發生5件公墓雜草火災，另苑裡鎮一間鐵皮倉庫起火，屋內雜物付之一炬，讓消防人員疲於奔命。

客家人春節後陸續掃墓，傳統正是於農曆正月16日，因習俗燒紙錢及燃放鞭炮，苗栗縣年後天氣乾燥，公墓雜草火災頻傳，通霄、苑裡鎮今下午1點半起陸續發生5件，這邊才剛滅、那邊又起火，消防人員疲於奔命。

此外，苑裡鎮南勢里1間鐵皮屋倉庫下午4點半發生火災，且逼近住宅，縣府消防局調派苑裡、三義分隊8車16人趕到，現場陷入濃煙大火，消防人員灌救，1個多小時撲滅，鐵皮倉庫約15坪雜物付之一炬。

消防局提醒掃墓「四不二記得」原則，包括「不」任意燒雜草：盡可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燃燒，並在旁警戒，以免飛火延燒；「不」隨意丟煙蒂：抽菸時，請注意勿隨意丟棄菸蒂，避免造成林野火災；「不」讓紙錢飛揚：燃燒紙錢時，應在旁留意燃燒情形，以免因餘燼飛揚而造成災害；「不」放爆竹煙火：建議使用環保鞭炮燃放，燃放時也應格外注意周邊防火及自身的安全。

「記得」撲滅餘燼：離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，妥善運用水源將餘火澆熄後再離去，切勿因一時的不察、大意而造成無法挽回的後果；「記得」隨手收拾垃圾：帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之勞一併帶走，以維護環境。

苗栗縣通霄、苑裡鎮今天一個下午發生5件公墓雜草火災，消防人員疲於奔命。圖／民眾提供
苗栗縣通霄、苑裡鎮今天一個下午發生5件公墓雜草火災，消防人員疲於奔命。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮今天一個下午一間鐵皮倉庫起火，屋內雜物付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮今天一個下午一間鐵皮倉庫起火，屋內雜物付之一炬。圖／民眾提供
苗栗縣通霄、苑裡鎮今天一個下午發生5件公墓雜草火災，消防人員疲於奔命。圖／民眾提供
苗栗縣通霄、苑裡鎮今天一個下午發生5件公墓雜草火災，消防人員疲於奔命。圖／民眾提供

公墓 客家 春節 火災 苗栗縣

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