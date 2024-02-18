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驚險畫面曝！保時捷駕駛擦撞騎士急轉彎 壓整排機車一片倒
邱姓男子今下午駕駛保時捷凱燕，行經北市中山區明水路巷弄，因左轉時不慎擦撞吳姓騎士，一時緊張方向盤往右打，車輛快速右轉，直接撞上停車格內的整排機車，保時捷直接壓在多輛機車上，幸好騎士傷勢無生命危險，警方獲報到場釐清雙方無酒駕，現場一度暫時封閉巷弄，稍早已恢復通行。
中山警方指出，今天下午3點36分許，邱男開車行經明水路397巷7弄欲左轉明水路397巷，不慎擦撞巷弄內行駛中的機車，邱男緊張地將方向盤往右打，車輛直接右轉進入397巷2弄，撞上巷弄口路邊停車格的整排機車，保時捷前輪直接壓在多輛機車上，其餘機車一片倒。
警方指出，吳姓騎士受傷，但經救護人員確認無生命危險，吳姓騎士也稱無需就醫。騎士與汽車駕駛雙方酒測值均為0mg/L，排除酒駕情勢
警方統計，全案共計1輛汽車與12台普重機、1台電動車事故，將陸續通知受損機車車主到案。因此事故，一度暫時封閉明水路397巷2弄，吊車下午5時許到場排除，員警同步於現場疏導，稍早已恢復通行。
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