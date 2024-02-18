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台鐵又傳意外！年僅19歲女乘客跌落高雄月台 所幸被及時拉起送醫
台鐵16日晚間普悠瑪列車駛入高雄科工館站進站時，將侵入軌道的高中少女撞飛慘死，今天下午4時35分再傳意外，一名年約19歲女乘客不慎掉落在高雄站第2月台第10車處，所幸當時無列車進站，女乘客被救出僅頭部撕裂傷，由救護人員處置後送醫。
鐵路警察局高雄分局指出，今天下午4時35分許，高雄分駐所值班警員接獲高雄火車站通報，指一名女性民眾掉落鐵軌，經月台嚮導即時發現將人拉起，並打119請求協助。
救護員趕抵，見年約19歲的女乘客僅頭部撕裂傷，意識清楚，先將傷者送醫治療；所幸女乘客掉落月台當下，無列車經過，否則後果不堪設想，警方將了解掉落月台的原因。
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