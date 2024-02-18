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新北死亡車禍…休旅車違規左轉害命 騎士頭重創一度救回仍傷重不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區金城路三段與延和路口，今天上午發生死亡車禍。林男駕駛休旅車行經該路口時疑因未遵照號誌左轉，對向陳姓男子騎重機經過見狀煞車不及發生碰撞，休旅車當場被撞翻，陳男頭部重創失去生命跡象，送醫雖一度恢復呼吸心跳，但因傷重於下午4時許宣告不治。警方詢後將依過失致死罪嫌將林男送辦。

據了解，肇事的58歲林姓男子，今天上午9時許駕駛休旅車沿土城區金城路三段往中和方向行駛，28歲陳姓男子則騎乘重機沿金城路三段往三峽方向行駛。林男行經延和路口時疑因未依號誌指示逕行左轉，導致對向騎乘重機的陳男煞車不及撞上，休旅車當場被撞翻四腳朝天，林男受困車內動彈不得。陳姓騎士重摔倒地後頭部重創，救護人員到場時發現他已失去呼吸心跳，緊急將他送往亞東醫院急救，奇蹟式恢復生命跡象。

但陳男因傷勢嚴重，延至下午4時許仍宣告不治身亡。警方已依道路交通管理處罰條例48條1項2款舉發林男未不依標誌、標線、號誌指示。並將在詢後依過失致死罪嫌送辦。

陳姓重機騎士撞上左傳的休旅車。記者黃子騰／翻攝
陳姓重機騎士撞上左傳的休旅車。記者黃子騰／翻攝
休旅車被撞翻，重機也支離破碎。記者黃子騰／翻攝
休旅車被撞翻，重機也支離破碎。記者黃子騰／翻攝

休旅車 車禍 重機

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