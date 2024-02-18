趕赴現場辦案突遇左轉車…土城女警慘遭擊落雙腿見紅 肇責仍待調查

新北市土城分局1名24歲高姓女警，昨天下午騎警用機車準備前往處理案件，行經土城區中央路二段時，對向車道1輛由34歲吳女駕駛的轎車正要左轉進入停車場，高姓女警見狀煞車不及2車發生碰撞，高女人車倒地造成雙腿擦挫傷，所幸送醫後無大礙，警方經酒測雙方無酒駕，車禍原因及肇責仍待調查。

據了解，任職土城分局的高姓女警，昨天下午3時許獲報要與另名男警會合處理案件，高姓女警騎警用機車直行經土城區中央路二段時，34歲吳姓女子駕駛白色轎車要左轉進入路旁停車場，與高姓女警發生碰撞，高女人車倒地受傷。

警方及救護人員獲報趕抵，發現高姓女警雙腿擦挫傷，隨即由救護人員將她送醫治療。警方到場進行測繪採證並依交通事故相關規定處置，經酒測後雙方並無酒駕，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。