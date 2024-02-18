想吃牢飯！32歲男深夜搶超商請店員報警 為了「如願被關」還騎車逃跑

家住新竹的羅姓男子，昨深夜在龍井區1家超市拿了一罐咖啡向店員說，他偷了咖啡，請店員報警。店員雖滿腹狐疑，但仍打電話報案，羅男則趁店員不注意，搶走店裡正計算中的當日營收1萬5千300元，並逃出店外騎著機車逃逸。

警方據報後，依他的機車車牌沿途追緝，不到6個小時就在嘉義市的一家網咖咱將正在熟睡中的他逮捕，並在他的衣服裡起獲被搶現金，今晨依搶奪罪嫌移送法辦。

據了解，羅姓男子（32歲）平日無業，他自稱是因為想吃牢飯，所以才拿了咖啡請店員報警，後來看到櫃台上有現金，就下手行搶。原本想站在店前等警察來，但心想這樣恐怕不能被關，因此才騎了機車逃跑。

他說，也因為並無目標，一路逃至嘉義市，並因累了，才在網咖裡休息。對於被逮，覺得符合自己的想法。