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影／受困峭壁！情侶登山挑戰卻迷路「進退兩難」 陸空馳援降落八通關大草原

聯合報／ 記者賴香珊游振昇／南投即時報導

南部一對情侶利用新春期間挑戰攀登南二段，原定今天從南投信義東埔下山，未料行經八通關大草原往觀高舊路橫切時迷路，受困於峭壁處，今天上午對外求援；南投消防評估其受困點後派員，並申請空勤馳援，午後已將2人救出，性命無礙。

據了解，從南部來的一支8人登山隊，利用新春期間挑戰攀登中央山脈南二段，一行人12日下午從台東向陽登山口入山，預計今天（18日）從南投信義東埔下山，其中林姓、陳姓情侶檔疑不慎迷路，受困於峭壁處，因進退兩難，對外求援。

南投縣消防局指出，今天上午7時許獲報，2名登山客行至八通關大草原往觀高舊路，橫切時不慎迷路受困峭壁處，其中1名男山友腳踝扭傷，女山友體力則快不堪負荷，因此通報該轄區第三大隊啟動救援機制，評估規畫陸、空搜救馳援。

經考量，出動玉山分隊2警消2義消組成搜救隊，但該事故地點為在八通關大草原往觀高山屋舊路的峭壁處，從東埔登山口至受困處至少要1天路程，為爭取救援時效，申請空勤直升機馳援，於同富停機坪將4名搜救員載往八通關大草原。

搜救人員表示，今天上午10時25分由直升機載運降落八通關大草原，隨後快腿挺進事故處，上午10時51分就接觸到傷者，當下使用繩索將2人拖拉至步道，根據傷勢初步包紮固定，中午12時許將其攙扶八通關停機坪，並將他們送下山。

消防局表示，受困2人及4名搜救人員於下午1時降落同富停機坪，2名傷者性命無礙，並表示可自行搭接駁車就醫，不用出動救護車；再次呼籲，登山前應確實衡量自身體能狀態，若遇氣候不佳或不慎迷途，請在原地冷靜待援，以保安全。

南部一對情侶挑戰攀登南二段，行經八通關大草原往觀高舊路橫切受困於峭壁處，消防人員今陸空馳援。圖／南投縣消防局提供
南部一對情侶挑戰攀登南二段，行經八通關大草原往觀高舊路橫切受困於峭壁處，消防人員今陸空馳援。圖／南投縣消防局提供

停機坪 南投 山友 情侶 直升機

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