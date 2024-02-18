「機退2.0」害吞四紅單…屋主怨騎樓使照是停車位「合法」 卻遭誤開單
為打造行人友善空間，台北市政府推動「機退2.0」計畫，要求機車退出騎樓，目前共有1802條路段，但卻有民眾店面騎樓使照是停車位，卻遭檢舉被警方誤開了4張罰單，議員認為，市府應善用資訊系統，讓執行單位開單時能夠掌握資訊，避免誤開擾民，停管處表示，未來會減少類似狀況發生，也會和地主溝通替代方案，創造用路人與地主「雙贏」局面。
該屋主建物是民國七十幾年的建物，騎樓雖供行人通行，但使用執照上登記是停車位，但一旁人行道卻被設置禁止停車牌面，最近幾個月連續被人檢舉三次，都被警察開單，他認為警察開錯單，門口也不應被設置騎樓禁止停車的牌面。
曾獻瑩指出，現在普遍重視行人權益，新的建物不太可能出現類似問題，多發生在老舊建物，北市共有1802條機車退出騎樓路段中，類似問題都有可能發生，市府應想辦法解決，才能顧及行人權益並避免爭議罰單。
曾獻瑩表示，調閱資料發現去年北市警局，在禁止停車標誌處所、禁止停車標線處違規停車近10萬張罰單，有1172張罰單經申訴後被判定免罰，這些罰單的狀況有例如失竊車的違停、違停被重複舉發、違停在私繪紅線等情形。
曾獻瑩表示，現在是資訊科技時代，市府應盡量善用資訊系統，幫助警員在第一時間開單就知道這些狀況，也盡力避免這些爭議罰單，同時也避免民眾申訴困擾，否則開單後，民眾還要來申訴銷單，徒增困擾。
北市交通局停管處處長李昆振說，騎樓登記為停車格狀況確實少數，未來也會和建管處確認並註記，減少誤開情況發生，市府現在推行「機退2.0」盼機車能逐步退出騎樓，給行人較大行走空間，若類似狀況未來也會和地主協調，看能否在周邊畫設停車格等方式替代，創造「雙贏」局面。
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