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太魯閣國家公園又收恐嚇信 揚言放炸彈勒索4千萬

中央社／ 花蓮縣18日電

太魯閣國家公園管理處昨天又接獲恐嚇信件，揚言在園區內放置8顆遙控炸彈，並勒索4000萬元，警方接獲報案後，加強園區內巡查，並報請刑事警察局偵辦。

太魯閣國家公園管理處長臉書（facebook）信箱，有一封署名「高閔琳」電子信件指稱，已在太魯閣園區內放置8顆遙控炸彈，要求準備「台幣」4000萬元，限時聯繫指定的FB信箱，會告知其銀行帳號；若不給錢，將引爆炸彈。

太管處副處長林忠杉告訴中央社記者，昨天下午4時許接獲此封恐嚇信，立即向花蓮縣警察局新城分局報案。警方查出發電子信IP位置在境外，懷疑仍是曾在台灣留學的中國籍張姓男子所為。

去年5月太魯閣國家公園管理處長信箱也曾收到恐嚇信，揚言在太魯閣園區隨機置放8顆遙控炸彈，經警方於園區地毯式巡查無異狀。

此次新城警分局接獲報案後仍不敢大意，除立即通報警政署刑事警察局，並會同太管處及保七第九大隊組成應處小組，針對太魯閣國家公園內加強巡邏及查察，目前尚未發現可疑人士或可疑物品，持續加強巡邏及查察，以防範意外發生。

太魯閣國家公園管理處昨天又接獲恐嚇信件，揚言在園區內放置8顆遙控炸彈，並勒索4000萬元，警方接獲報案後，加強園區內巡查，並報請刑事警察局偵辦。示意圖／聯合報系資料照片
太魯閣國家公園管理處昨天又接獲恐嚇信件，揚言在園區內放置8顆遙控炸彈，並勒索4000萬元，警方接獲報案後，加強園區內巡查，並報請刑事警察局偵辦。示意圖／聯合報系資料照片

太魯閣國家公園 炸彈 警察

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