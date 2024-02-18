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休旅車違規左轉被撞翻 騎士一度無生命跡象驚悚畫面曝
新北市58歲林姓男子今天上午開車行經土城區金城路三段時，疑似未依號誌直接左轉延和路，對向騎乘重機的28歲陳姓男子見狀煞車不及直接撞上，巨大撞擊力導致休旅車右側車身被撞凹當場翻覆，陳男重摔倒地頭部重創失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復生命跡象。林男受困車內脫困後無礙，車禍原因正由警方調查。
從路口監視器發現，58歲林男駕駛休旅車行駛在內側車道，直行土城區金城路三段至延和路口時，林男開啟左轉燈欲左轉延和路，此時對向1輛重機見狀已來不及反應，連人帶車直接撞上休旅車右側車身，導致車身鈑金當場凹陷，休旅車也四腳朝天橫躺在路中。騎乘重機的陳姓男子重摔在地，頭部重創倒地不起。
警方及救護人員獲報趕抵，發現陳姓騎士已無呼吸心跳，緊急將他送往板橋亞東醫院急救，所幸經院方急救後恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察中。而休旅車林姓駕駛則受困車內，在消防人員協助下脫困，林男幸運的並未受傷拒絕送醫。警方到場採證後，將先依道路交通管理處罰條例48條1項2款：不依標誌、標線、號誌指示舉發，可處600元以上1800元以下罰款，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。
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