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假命理師「善德」涉詐騙：不匯款就是騙佛祖 警方守住婦人積蓄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾姓婦人日前誤信命理老師「善德」可幫改運，互加通訊軟體Line，「善德」除噓寒問暖，還用話術情緒勒索「不匯款就是騙佛祖」等語，要求曾婦臨櫃匯款33萬餘元，幸好內湖派出所警員及行員察覺詐騙，協助守住婦人積蓄。

4旬曾婦日前在臉書認識網友，網友稱可以透過命理老師改運，曾婦誤信加入自稱命理師「善德」師傅的Line，「善德」不斷噓寒問暖，，甚至要求曾婦匯款，還稱「不匯款就是騙佛祖」等話術。

曾婦依指示前往元大證券內湖分公司，欲臨櫃匯款新台幣33萬3千元，幸好警員張允誠、蔡柏緯到場瞭解，察覺異狀，耐心向曾婦說明這是詐欺集團慣用伎倆。曾婦始驚覺遭到詐騙，感謝警方及行員幫忙守住積蓄。

內湖分局呼籲，網路普及化，民眾經常在網路平台瀏覽各種訊息，詐騙不法分子也常發布詐騙訊息，編造各種話術收費或要求匯款，目的就是騙取金錢，民眾應提高警覺並冷靜求證，若遇有類似詐騙情事切記詳加查證，勿輕易聽信陌生人士指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或提領現金面交，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

內湖派出所警員蔡柏緯(左)、張允誠(右)攔阻詐騙，守住婦人積蓄。記者蕭雅娟／翻攝
內湖派出所警員蔡柏緯(左)、張允誠(右)攔阻詐騙，守住婦人積蓄。記者蕭雅娟／翻攝
員警耐心向婦人說明詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝
員警耐心向婦人說明詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 詐騙

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