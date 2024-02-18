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新竹正妹騎車胸口慘遭襲擊 警破4門逮鐵棍男強制送醫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

長相甜美清秀的陳姓女子，上周四（15日）騎車行經新竹縣湖口鄉勝利路二段時，竟遭62歲洪姓男子持鐵棍攻擊胸口，引起民眾恐慌。鄰居指出，洪男已非首次持鐵棍攻擊路人。新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員直搗洪男藏身處，並攻破4道門，終於將洪男逮捕，並依精神衛生法規定，將他強制送醫治療，洪男涉犯的傷害、毀損案件則持續偵辦中。

陳女在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，上周四（15日）晚間6時25分許，她騎車行經勝利路二段116號時，遭到不明人士拿東西攻擊，由於當時地處昏暗，希望尋找剛好路過的車輛行車記錄器拍下攻擊的畫面。

據了解，案發當天陳女專心騎車，但突然感覺到胸口一陣疼痛，驚覺自己被攻擊，但當下只有她一個人，只敢在原地回頭張望，看看有沒有什麼可疑人士，最後因為胸口實在太痛，才撥打119叫救護車。等待救護車時，周邊住戶上前關心，才得知攻擊她的就是住在附近的洪男。

羅姓鄰居也指出，這已經不是洪男第一次持棍攻擊人，洪男出門都會帶一根長長的棍子，還會敲擊鄰居家鐵捲門，大家都很怕這個不定時的炸彈。

新湖警分局新工派出所表示，近期新工所發生幾起路上隨機毀損、傷害案件，經調閱監視器過濾比對，發現為洪男所為，因其情緒較不穩定，且持續有傷害他人、物品等攻擊行為。

警方表示，昨天下午3時許，警方會同湖口鄉衛生所、新工消防分隊與家屬前往其住處破門，並依精神衛生法強制送醫，有關洪男涉犯傷害、毀損案件，警方偵辦查明後將依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

長相甜美清秀的陳姓女子，上周四（15日）騎車行經新竹縣湖口鄉勝利路二段時，竟遭62歲洪姓男子持鐵棍攻擊胸口。圖／取自臉書新竹大小事
長相甜美清秀的陳姓女子，上周四（15日）騎車行經新竹縣湖口鄉勝利路二段時，竟遭62歲洪姓男子持鐵棍攻擊胸口。圖／取自臉書新竹大小事
新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員直搗洪男藏身處，並攻破4道門，終於將洪男逮捕，並依精神衛生法規定，將他強制送醫治療。圖／取自臉書我是湖口人
新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員直搗洪男藏身處，並攻破4道門，終於將洪男逮捕，並依精神衛生法規定，將他強制送醫治療。圖／取自臉書我是湖口人
洪男躲在房屋裡，持鐵棍與警消對峙。圖／取自臉書我是湖口人
洪男躲在房屋裡，持鐵棍與警消對峙。圖／取自臉書我是湖口人
洪男昨天下午3時許手持鐵棍與警方對峙，鄰居表示，洪男已非首次攻擊路人和鄰居。圖／取自臉書我是湖口人
洪男昨天下午3時許手持鐵棍與警方對峙，鄰居表示，洪男已非首次攻擊路人和鄰居。圖／取自臉書我是湖口人
鄰居指出，洪男還會持鐵棍攻擊鄰居和毀損住家鐵門等。圖／取自臉書我是湖口人
鄰居指出，洪男還會持鐵棍攻擊鄰居和毀損住家鐵門等。圖／取自臉書我是湖口人
新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員直搗洪男藏身處將他逮捕，並依精神衛生法強制送醫。圖／取自臉書我是湖口人
新湖警分局昨天（17日）會同衛生所、消防員直搗洪男藏身處將他逮捕，並依精神衛生法強制送醫。圖／取自臉書我是湖口人

新竹 衛生所 鄰居

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