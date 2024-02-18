台中龍井民宅失火 30多隻犬貓葬生火海

台中市龍井區遠東街昨晚一戶民宅失火，消防局據報前往搶救，雖無人員傷亡，但屋內40多隻犬貓只救出8隻，其餘都葬生火窟，有些還燒到只剩骨骸，起火原因調查中。

據了解，這戶民宅昨晚9時54分起火，消防局立即派遣第四大隊及犁份分隊等5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員32人到場搶救。抵達時發現3層樓的建物陷入火海，並持續竄出濃煙，立刻佈水線搶救。

火勢在10時31分撲滅，承租戶說，屋內養有40多隻貓狗。消防人員入內搜索，發現放在走道、樓梯間、房間的籠子都遍布貓狗屍體，仔細搜尋只救回8隻，部分犬貓還被燒到只剩骨骸，現場慘不忍睹。