影／廟會鞭炮竟綁電線上？居民大驚 警方與消防查證說話了

台中市后里區昨晚一場廟會活動，有人在網路Po出影片質疑鞭炮被綁在電線上，燃放時電線在旁很危險；大甲警分局今天說明，查證後鞭炮用鐵絲固定懸空綁著，掛在兩根電桿間，廟會結束後再回收鐵絲，消防單位表示，如有發生實質危害才依法裁罰。

大甲分局今天說明，有民眾在telegram黑色豪門中po文說，昨晚后里區廟會活動，有人將鞭炮綁在電線桿上很危險。

警方詢問后里區這間廟方人員，廟方人員說綁鞭炮情形尚不知何人所為，另詢問在地居民表示，鞭炮是在地上以鐵絲捆綁完成，再由民眾各一邊架設梯子往上，懸空綁在兩根電桿間，待燃燒殆盡後再回收鐵絲。