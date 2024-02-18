男子酒後睡在海岸帳棚 一早竟連同帳棚滾落懸崖受重傷

桃園市鄭姓男子昨晚在台2線一處停車場，疑與人喝酒後睡在簡易帳棚過夜，今早被人發現連同帳棚滾落到停車場旁5、6公尺的懸崖下方，傷勢嚴重。消防人員獲報到場救護並送醫，意外發生原因、經過由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天6點接獲報案，台2線指標83.5公里新北市瑞芳區鼻頭角風景區大鼻尾平台附近海岸，有名男子滾落懸崖，需要救援。

瑞芳消防分隊出動4車10人前往救護，發現年約30歲鄭姓男子疑酒後在當地停車場空地搭設的簡易帳棚內睡覺時，從營地滾落到5、6公尺下方的岩石上。

消防人員發現鄭男意識不清，頭部疑遭重擊受創，四肢多處擦傷，先包紮止血，再利用長背板固定後搬運回停車場，由救護車送往基隆長庚醫院急救。

據了解，報案人昨晚到當地海岸釣魚，並自備簡易帳棚。鄭男來和他聊天，並一起喝酒，聊得還算愉快。後來鄭男似乎喝到酒醉，便讓他獨自躺在帳棚裡休息，沒想到一早發生意外，鄭男竟連同帳棚一起滾落到停車場下方的石塊區。

消防人員將鄭男送醫，瑞芳警分局也到場採證，調查家住桃園市的鄭男為何獨自到瑞芳海岸，並在與素不相識的人攀談後發生意外。

新北市消防局第6大隊長羅億田提醒民眾，飲酒要適量，酒後應特別注意自身安全，隨時注意周邊環境，以免發生意外。民眾在岸際若遭遇突發狀況，或不慎發生危險情事，可立即撥打119或118報案，通知救援人力前往救援。