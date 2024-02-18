影／三重廟會遶境爆衝突 警方逮捕2名揮拳男子

新北市三重區昨晚有1場廟會遶境遊行發生鬥毆推擠衝突，在場維持秩序的警力立刻衝上前架開雙方，隨後逮捕2名揮拳打人鬧事的19歲年輕人，警詢後依妨害秩序罪嫌、違反社秩法移送法辦。

據了解，遶境陣頭昨晚8時50分左右遊行至三重區新興路，進行神明入廟儀式時，路旁擠滿圍觀人潮，觀看儀式的林姓、陳姓19歲男子因與29歲蔡姓轎班成員互相推擠，引發衝突。

2名年輕人出拳攻擊追打蔡男，眾人見狀紛紛湧上前攔阻，造成場面混亂，維持秩序的9名警力發現人群騷動，立刻衝過去把情緒激動的蔡男帶離、控制紊亂場面，現場指揮官並要求廟方提前完成各項儀式。