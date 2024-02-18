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影／台灣人妻嫁日多年...年過七旬返台丟車忍不住哭了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬黃姓婦人已嫁到日本多年，近日趁農曆新年期間，返台訪友，未料一輛中古的喜美轎車卻不知停放何處，找了2小時仍找不到，一度激動落淚，警方獲報後，依據黃婦描述的行車路線，分析可能的停放位置後，順利在一處停車場，尋獲黃婦車輛，黃婦也開心邀約警員，「到東京我作導遊」。

第一警一分局西區所巡佐李國裕、警員沈楷鈞，12日接獲黃姓婦人（72歲）報案，自己嫁到日本多年，近期因農曆新年，返台訪友，不過因為很久沒有回台灣，對於西區一帶不熟悉，因此遺忘停放的轎車停放位置，還說已經找了2個小時，懷疑自己是否已老人失智了，一度情緒激動落淚。

警方得知後，安撫黃婦情緒，也請黃婦說明當時行車路線，分析可能停放的位置，約在10分鐘內，即在西區自治街附近的停車場內，找到黃婦駕駛的白色喜美轎車。

黃婦開心直說，原來就停在朋友住家附近的停車場，過幾天就要回日本，一度擔心車子找不回來怎辦，「希望你們（警察）若有機會來日本東京，我很樂意當導遊」。

第一警分局長鍾承志提醒，民眾經常在情急之下忘記停車地點，建議停車後可以利用身邊手機拍攝停車位置、周邊的環境或是門牌號碼，即能幫助回想停車位置，盡速找到自己的愛車。如果確認汽機車或物品遺失，可立即撥打110請求員警到場協助。

台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助。圖／第一警分局提供
台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助。圖／第一警分局提供
台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助，尋回黃婦愛車。圖／第一警分局提供
台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助，尋回黃婦愛車。圖／第一警分局提供
台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助，尋回黃婦愛車。圖／第一警分局提供
台中市黃姓婦人嫁到日本多年，近日返台訪友，卻在台中西區忘了停車位置，警方獲報後到場協助，尋回黃婦愛車。圖／第一警分局提供

停車場 日本 車位

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