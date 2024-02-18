疑藍芽耳機失竊惹禍 新北少女遭持刀押走 新店警逮5嫌
新北市新店區今天凌晨發生當街擄人案件。18歲田姓少女因Airpod耳機遭竊，懷疑是李姓女子哥哥所為。李女不滿哥哥被誣賴，今天凌晨12時許與另外4名友人持刀至田女打工地點找田女理論，雙方發生口角後田女被帶上車，隨後被丟包在中和。新店警方獲報調閱監視器循線將李女等5人逮捕，詢後依妨害自由罪嫌送辦。
據了解，18歲田姓少女與20歲李姓女子2人為好友，日前田女的Airpod耳機不翼而飛，田女懷疑是被李女的哥哥偷走並四處放話。李女得知後十分不滿認為田女誣賴她哥哥，2人因而發生多次口角。今天凌晨12時許李女夥同27歲李姓女友、30歲李男、20歲蔡男及其14歲邱姓女友，攜帶西瓜刀、斧頭驅車前往新店區安成街田女打工地點理論。
雙方見面後發生口角，田女隨即遭李女等5人帶上車押走，附近民眾聽聞爭吵聲還發現有人被帶走立即報警。新店警方獲報迅速趕抵現場，並調閱監視器追查涉案車輛行蹤。李女等人得知警方正在追查，慌張的將田女丟包在中和區民想街路旁，隨後就驅車返回新店區安祥街住處。
新店警方循線在中和民享街找到被押走的田女，發現田女並未受傷，警方隨即展開追緝，凌晨2時許在新店區祥和路攔下獨自開車離開的李男，在車上起獲西瓜刀、斧頭等證物，並在李男帶領下至新店區安祥路逮捕李女等4人。詢後將李女等5人依妨害自由罪嫌送辦。
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