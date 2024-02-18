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調查局中和園區大樓驚傳命案 工地包商陳屍地下停車場

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

2020年動工的法務部調查局中和調查園區辦公大樓，驚傳包商在地下停車場死亡。工地人員除夕前一天在工區巡視時，在地下二樓停車場發現1輛BMW轎車停放許久均未移動，上前查看赫然發現承包建案的64歲陳姓男子躺在車內，救護人員到場確認陳男已明顯死亡。中和警方初步排除外力介入情形，將深入調查釐清死因。

據了解，死者64歲陳姓男子是承包中和調查園區辦公大樓興建工程的包商，除夕前一天（8日）下午2時許因年節將近，工地副主任在工區內執行最後巡視時，在地下二樓停車場區發現1輛白色BMW轎車停在停車格上許久未移動，工地副主任上前查看時，赫然發現擔任包商的陳男躺在駕駛座上，身體僵硬且無意識，副主任嚇得立即報警。

中和警方與救護人員獲報到場，經查看後確認陳男已明顯死亡。警方在現場並未發現打鬥跡象，初步排除外力介入情形，遺體已移置殯儀館等待檢察官相驗釐清死因。

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調查局中和園區的辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。
調查局中和園區的辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。
陳姓包商陳屍在這輛BMW轎車內。記者黃子騰／翻攝
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主任 停車場 除夕

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