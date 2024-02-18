自由車隊選手脫隊又爆胎 急找警察幫忙聯絡教練助返家

台中市自由車隊場地賽一名選手，昨天和車隊從台中大甲出發要騎到苗栗縣泰安鄉再返回原地，路程約100公里，他體力不繼脫隊又爆胎，途中看到台中市和平警分局竹林派出所，慌張進入派出所求助，才聯絡上教練解危。

和平警分局竹林派出所長陳敏宏及警員洪文瑞安昨天下午4點30分，見一名年約17歲陳姓學生驚慌失措跑進派出所，他說自己是台中市自由車隊場地賽選手，同車隊從大甲高中出發要騎到苗栗縣泰安鄉象鼻部落再返回原地，路程約100公里。

他體力不繼，趕不上車隊而脫隊，沒想到輪胎又爆胎，途中看到竹林派出所燃起希望，進入派出所向警方求援，他沒帶手機，又找不到車隊及教練，請求警方幫忙用手機上FB社群搜尋李姓教練，員警經加入教練FB後，送出訊息而李姓教練仍未讀取訊息，無法聯繫上。

所長耐心安撫說「我在不用怕」，請警員聯絡學校通知李姓教練到派出所，警方安撫選手在派出所內休息並提供水、水果等物品讓其補充恢復體力，直到下午5點10分，李姓教練開自行車維修車到派出所搭載，並當場修復好自行車輪胎，學生選手和教練都感謝熱心員警積極暖心協助。