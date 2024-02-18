戰地女情人寄送包裹 63歲單身男險被騙70萬

台南市63歲單身錢姓男子在臉書認識一名暱稱「誠實快樂」的假葉門女軍醫，欲退役來台與他生活，誆騙寄送重要近千萬美金的家庭包裹請錢男代收，但需支付70萬元船運通關費，錢男信以為真，昨天到忠義路某銀行欲提款70萬元，所幸行員發現有異，通知警二分局員警到場勸說，保住他辛苦血汗錢。

63歲錢姓男子昨天上午10點多到中西區忠義路銀行欲提款70萬元，行員關懷提問款項用途，錢男表示為了借給朋友支付國外寄來的家庭包裹費用，行員直覺有異通報警二分局員警到場處理，民權派出所巡佐莊民誠、警員施坤男立即趕赴現場關心。

據了解，錢姓男子一個多月前於臉書認識自稱在葉門戰地服役的女軍醫，她每天溫柔送上暖心關懷，親暱地稱呼錢為「誠實而真誠的愛人」，假女軍醫謊稱退役後將來台與錢男生活共度下半生，誆騙從葉門寄送內有將近1000萬美金「重要的家庭包裹」到台灣請他代收，屆時錢男可為她買一套房子，做為他們幸福新家庭準備。

但錢男遲遲未收到包裹，卻接獲自稱聯合國船運公司通知，需支付費用70萬元辦理免通關，即可將包裹直送到錢男住家；錢男竟信以為真，至忠義路銀行欲提款70萬元，再以比特幣快速支付，所幸行員發現可疑通報警方。