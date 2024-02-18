氣候變遷下乾旱將成常態 台灣森林火災風險明顯增加

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第六十六林班地前天深夜發生森林大火，火勢於昨天中午獲得控制，詳細起火原因還待調查。圖／林業署台中分署提供 中興大學與美國猶他州立大學的最新跨國研究預測，在氣候變遷下，台灣森林火災天氣的嚴重性，未來將明顯增加，特別是在十一月至四月的乾季時期，森林火災高峰季節將因降水特性和溫度上升的改變，提前到來。學者表示，該研究凸顯將氣候變化預測整合進森林火災風險管理的重要性，呼籲政府有必要重新評估現行的森林火災管理策略。

台灣近年來數度發生阿里山及玉山林火，燒毀林木價值難以計算。據林業及自然保育署統計，二○二一年國有林地林火件數高達九十三件、森林被害面積九十四點六公頃，雙雙創下歷史新高，儘管隔年林火件數下降至廿一件，不過去年截至十一月止，林火件數再度攀升，累積達五十一件。

林業署解釋，林火多半跟人為因素有關，逾九成都是人造成的，再加上二○二一年適逢百年大旱，氣候特殊，環境乾燥加乘影響下，稍有用火不慎，就容易發生火災。

在林業署的委託下，中興大學森林系特聘教授柳婉郁、美國猶他州立大學教授王世宇及中興大學博士生俞鈜文等人，針對不同氣候情境下，未來森林火災風險分析，發現台灣森林火災風險呈現增加的量化趨勢，該研究發表於國際頂級期刊「Climatic Change」期刊上。

根據該研究預測，與近年來（一九九二年至二○二一年）平均森林火災發生次數的基準相比，在氣候變遷最嚴峻的情況下，廿一世紀末的台灣，林火發生次數增加百分之卅五點六，反觀若是氣候變遷最不嚴重的情況下，林火發生次數預計將減少約百分之十二點二，顯示減少全球暖化，有助於緩解森林火災潛在機率增加。

柳婉郁表示，氣候變遷會讓溫度升高、濕度減少，造成森林下方枯落物及土壤有機質乾燥，含水降低，也就是易燃物增加，導致野火發生機率大增。研究也發現，台灣的歷史溫度和風速呈顯著上升趨勢，伴隨著降雨和濕度變異性的增加，導致森林火災風險顯著增加。值得注意的是，台灣森林火災更受乾燥程度影響，而非極端高溫。

柳婉郁強調，台灣森林的確遇到氣候危機，未來乾旱將成為常態，當枯水期愈長，土壤就愈乾，樹木也愈容易被引燃。

王世宇表示，將最新的氣候預測融入森林火災風險管理中，可幫助台灣發展出更有效的策略，以減輕森林火災的影響。

林業署表示，目前中興大學已完成林火風險評估系統建置，去年底也透過系統結合災防告警細胞廣播系統，提醒進入火災高風險地區民眾注意用火。另也會在林火好發季節前，針對高風險地區進行燃料移除，並持續規畫建構永久防火線及防火林帶，希望達到減災效果。