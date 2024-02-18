梨山森林大火 暗夜延燒11公頃

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地，前天深夜傳出森林惡災，火勢在昨天中午獲得控制，初估延燒面積約11公頃。圖／林業及自然保育署台中分署提供 台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第六十六林班地，前天深夜傳出森林火災，暗夜中熊熊烈火延燒迅速，農友睡夢中驚醒，昨晨一時許拍下惡火畫面，直呼「睡意全消」。林業及自然保育署台中分署出動四十七人及空勤直升機陸空灑水滅火，昨午控制火勢，起火原因將進一步釐清。

台中分署表示，前天深夜接獲通報該處林班地發生火災，因夜間山區視線不佳搶救不易，火勢延燒猛烈。梨山農友林志忠說，昨晨一時許，睡到一半聽到霹哩啪啦聲響，外出查看竟是松東巷對面森林發生大火，暗夜中火勢猛烈，家人睡意全消。

台中分署指出，昨晨五時集結人力並申請空勤總隊直升機空勘及空中滅火，直升機共投水五次，合計吊掛十公噸水。由於火場位置地處偏遠，且無道路通行，森林護管員用砍刀闢除雜草開路，涉水過合歡溪，步行約二小時抵達火場。

台中分署表示，火場為造林地及針闊葉樹林，雜草繁多，輕質燃料充足，促使火勢延燒快速且有多處煙點；經啟動森林火災搶救機制，兵分三路分頭處理煙點，火勢在昨天中午獲得控制，初估延燒面積約十一公頃。

台中分署說，依過往經驗，森林大火八、九成都是人為因素，轄區之前唯一起火的自然因素是遭雷擊打中大樹引發大火，近日天氣未炎熱到雜草自然起火，研判是有人闖入森林用火的可能性較高。