今天入夜11時拜天公最佳時間...祭祀禁忌全攻略在這

明天（18日）是大年初九按習俗是玉皇大帝的聖誕，台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，命理師楊登嵙說，最佳的祭祀時間是從今晚（17日）深夜11時至隔天得凌晨1時最好，可以祭祀的時間可到18日的清晨7時，提醒民眾塑要祭祀的話，「越早越有誠意」。

命理師楊登嵙說，玉皇大帝是上古時的昊天上帝，簡稱為「上帝」或「玉帝」，又稱為「天公祖」、「玉天大帝」、「皇天上帝」、「昊天金闕玉皇大帝」等，道經則多稱為「玉皇大天尊」及「玄穹高上帝」，全銜為「太上開天執符禦歷含真體道昊天玉皇上帝」，祂統禦諸天，綜領萬聖，主宰宇宙，開化萬天。

楊登嵙說，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（17日深夜11點至18日凌晨1時），今年2024年2月17日深夜11時可開始，直到翌日清晨7時以前，因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。

準備金紙：天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」）、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

祭拜方式分成兩種：

一、正式：供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升。

供桌又分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉3個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔﹙紮紅紙麵線3束也可﹚，排列五果，香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柑橘（吉）等任取5樣、六齋﹙金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取6樣﹚，前設清茶3杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。

二、簡單式：供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般是5種水果。

天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必需遵守：

一、首先祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

三、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

四、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

五、祭祀當日禁止屠宰。

六、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。