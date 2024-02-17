酒醉男亂鬧宮廟平安餐會 勸不走又呼人巴掌遭毆！雙雙遭送辦

賴姓男子這月15日晚上酒醉，大鬧新北市三重區永福街一間宮廟平安餐會。廟方信眾陳女趨前勸離，賴男不從朝著陳女呼巴掌，另名信眾李男看見衝前拉走賴男，豈料，賴男持續叫囂，此舉惹怒李男當場出拳毆打賴男，警方獲報到場，協助賴男送醫後沒有大礙，目前雙方暫不提告，警詢後依社維將賴、李兩男函送法辦。

據了解，賴姓男子（64歲）目前無業的他，這個月15日晚上8時許喝的酩酊大醉，他搖搖晃晃走入新北市三重區永福街125巷內一間宮廟，當時廟方正在舉辦平安餐會，賴男藉酒意胡言亂語，信眾陳女（32歲）看見趨前規勸他離開。

豈料，賴男無視勸離持續嗆罵亂鬧，甚至還動手朝著陳女臉頰揮呼巴掌，現場信眾全看傻眼。信眾李男（22歲）看見衝前將賴男拉出餐會外。只見賴男持續胡謅叫罵，這下可惹怒李男出拳痛毆賴男，導致賴男頭部、腹部多處紅腫。

警、消獲報趕抵拉開雙方，李男餘氣未消持續大罵賴男「不要再叫囂了！你是在喊什麼！」緊急協助賴男送醫急救，所幸沒有大礙。事後警方帶回滋事3人返所查辦，陳女、賴男暫不提告傷害，警詢後依社會秩序維護法第87條2款將賴、李兩男函送法辦。

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