影／沒紅燈不代表一路衝！網友嘆在「這裡」騎車都怕被撞

高雄在地知名社團有網友昨晚貼文發問，楠梓區德明路、元昌街交叉口未設紅燈號誌，因路寬又屬樞紐要道，來往車輛行車疾速，網友騎車經過，都怕被後方車衝撞，此番貼文一出，引起熱議；對此，楠梓分局表示，去年該處未停讓行人就已開罰779件，至於設置號誌一事，需由權管單位後續會勘確認。

網友在「我是楠梓人」臉書社團貼文「好奇怎沒紅綠燈」並附上路過該處的行車影片，畫面中，有長者由親友推著輪椅欲穿越斑馬線，但路過機車、轎車如洪水湍急湧入，讓人看了著實捏把冷汗，由於該處屬樞紐地帶，讓不少在地網友心有戚戚焉，紛紛在下方留言回應。

「台灣最美的風景～不禮讓」、「超危險路口是行人地獄」、「有人行斑馬線竟沒紅綠燈」、「停黃色網格線，一樣違規」、「這個路口設計本身就是問題」留言中網友提到，針對去年施行的行人帝王條款，只要有行人穿越路口，車輛就該優先停讓，但也有網友認為，該處設置黃色網格線，停等也算違規。

據了解，該處並無「停」、「讓」標誌標線、紅黃閃燈或紅綠燈號誌，提醒駕駛人慢行停讓行人，不過，在相距15公尺不遠處，則有其他路口紅綠燈設置；楠梓分局指出，對於民眾詢問紅綠燈設置一事，將函請市府權管單位會勘，確認該路口有無增設相關標示需求。

楠梓分局統計，去年該處告發汽機車未停讓行人有779件，A2車禍（有人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡）則有2件，A3車禍（僅車碰車造成車損）則有4件。針對這起貼文，警方重申，未停讓行人違規警方將依事實開罰，以違反道路交通管理處罰條例44條2項，最重將處6000元以下罰鍰。