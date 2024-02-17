雲林甘蔗園火燒5小時濃煙狂竄 警消灌救靠這招阻絕延燒

雲林縣消防局今天上午獲報土庫鎮忠孝街一處甘蔗園發生火警，由於該處幅員遼闊，土庫分隊長林子超第一時間指揮出動2輛消防車前往灌救，因風勢強大增添警消打火難度，所幸開挖防火巷後成功阻絕火勢延燒，實際燃燒面積未達0.1公頃，火勢歷經5小時終於撲滅，環保局也將追查可能露天燃燒的行為人，釐清事實。

發生火警的甘蔗園面積約9公頃，地面上都是日前採收後的甘蔗葉及乾草等農業殘物，今天上午突然傳出火警，目擊民眾說，火勢在空曠的土地上燃燒，濃煙狂竄致使場面看起來怵目驚心。

消防局獲報指出，土庫鎮忠孝街台糖鐵道附近一處台糖採收的甘蔗園起火燃燒，面積約1000平方公尺，派遣土庫分隊11及61前往灌救，台糖公司人員出動1部大型機具協助開挖防火巷，成功阻絕火勢延燒。

環保局稽查大隊今午派員前往稽查，所幸該處甘蔗園已於日前採收完畢，現場無任何農損；相關單位初判，不排除有人隨手丟煙蒂或露天然雜草引起火苗，詳細原因仍待進一步調查。