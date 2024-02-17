從小教育？大馬路上放手讓幼童催油門 騎士恐遭重罰、吊扣駕照

有網友在Line社群「社會事新聞影音」po出影片爆料，本月15日民眾行經桃園市桃園區南平路時，驚見前方騎士竟然在大馬路上放手，讓身前看似國小的學童催油門、邊騎邊教，民眾看到後直呼「太危險！」桃園警分局勘驗影片後認為，騎士任由搭載的幼童騎機車，已經違反道路交通管理處罰條例的多項規定，最高恐遭重罰6萬餘元並吊扣駕照3個月，目前已根據影片中的車號，追查騎士身分依法究辦。

桃園分局交通組巡官程克強表示，經審視影片內容，機車騎士任由前載兒童騎乘機車易產生危險，已違反交通管理處罰條例多項規定，除高額罰鍰外，並可吊扣駕駛人駕照3個月，警方呼籲汽機車駕駛人不可讓未成年人駕駛車輛，以免危害自身及其他用路人安全。

程克強說明，這名騎士違規的條例分別是道路交通管理處罰條例的第21條1項1款無照駕駛可處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；第23條1項2款允許未領有駕駛執照駕駛其車輛，吊扣其駕駛執照3個月；第31條5項機車附載人員或物品未依規定者，可處駕駛人新台幣300元以上、600元以下罰鍰；第 43 條1項1款以危險方式駕車，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。