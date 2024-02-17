國1北上火燒車意外！見車頭冒煙駕駛急下車 火舌立刻竄出吞噬整輛車

陳姓女子今天下午開車行經國道1號北向42.5公里林口路段，車頭冒煙起火沒多久便燒成一團火球。新北市消防局派遣人車趕抵將火撲滅，所幸沒有波及其他路過人車，現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，陳姓女子（43歲）今天下午1時許，開車行經國道1號北向42.5公里處，突聽到車頭有異音還冒煙，她立即將車緩靠路肩下車查看，同時撥打電話報案。沒想到火舌竄出吞噬整輛汽車。警、消獲報派員趕抵，布水線將火勢撲滅，所幸未波及其他人車，現場沒有人受傷。

事故現場5個車道占用外側路肩處理，一度影響車流通行回堵近1公里，直到下午2時9分左右排除路況恢復正常通行。駕駛沒有酒駕，確切起火原因，有待新北市消防局火調人員調查後才能釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險。若發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，同時人員下車後應面向來車，退到安全處，再利用1968APP警政報案功能，向國道警方報案求援。