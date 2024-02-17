不爽收費貴 台南2男棒砸永康大樓停車場又噴漆下場慘
台南陳姓、黃姓兩名男子，去年底12月24日晚間，心情不佳，聽聞永康區某大樓停車場收費很貴，持球棒砸毀停車場出入口旁桌面玻璃及地下1樓停車場收費亭，3小時後又返回停車場，以噴漆汙損該停車場設備、牆面及地板，兩人藉端滋擾公眾得出入場所，法官各處罰鍰6千元。
永康警分局認2人違反社會秩序法，按該法第68條第2款規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
陳、黃2人於警詢時坦承不諱，與證人供述情節相符，且有現場照片、監視器畫面翻拍照片可稽。
新市簡易庭認為，2人明知該處為停車場，屬公眾得出入場所，仍持球棒毀損該處放置桌子桌面，及以噴漆汙損該停車場設備、牆面及地板，藉生事端，進而擾亂鄰近安寧，已踰越一般社會大眾觀念中所容許合理範圍。
法官審酌，2人違序後態度及其智識程度、行為動機、目的、手段、違反義務程度及其違序所生危害等一切情狀，認陳、黃藉端滋擾公眾得出入場所，各處罰鍰6千元。
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