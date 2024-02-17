桃園三寶駕駛下車手剎車沒拉...嚕倒13車 大重機車主怒了

桃園一名46歲簡姓男子昨天上午駕車至桃園市鬧區復興路買早餐，卻因下車前未拉手剎車，車輛突然滑動倒退，連續擦撞路旁機車格內13輛機車，簡男僅將傾倒車輛扶起便離去，其中有輛新車市價23萬Honda的CB300R車主心疼愛車受損，氣得po網緝凶；桃市警桃園分局表示，簡男涉觸犯道路交通管理處罰條例，除賠償車損，還有1000至3000不等罰款，並吊扣駕照1至3個月。

桃園分局表示，這起肇事逃逸事故發生在昨天上午11點14分，就在桃園區復興路某早餐店前，駕駛黑色休旅車的簡姓男子下車購買早餐，疑似圖快、想速戰速決，未拉手剎車便逕自下車購餐，沒想到車輛突然滑動、連續擦撞，導致路旁停車格內的13輛機車如骨牌般一個接著一個滑動傾倒或位移，有2輛車因旁邊未停滿，呈半躺方式倒地。