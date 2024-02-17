快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市第一個「停車再開」科技執法 首日取締違規件數比率曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，為有效防制事故發生，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法，交通隊統計首日偵測1330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中93輛汽機車未依規定停車再開，違規率7.0%。

警察局說，針對違規車輛，會再依人工審核方式檢視，如違規事實明確及樣態嚴重，再予掣單舉發；籲請用路人應遵守停車再開規定（停車觀察，認為安全時，方得再開），避免造成路口交岔撞事故，養成良好用路習慣。

交通隊指出，國華街、崇文街口常年列為市區無號誌易肇事路口，自2016年起辦理多次會勘研議改善方案，並增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，但改善後仍事故頻繁。為有效防制事故發生，警察局去年10月26日在路口建置「停車再開」科技執法，經過3個半月宣導期，除於鄰近學校、里鄰發放宣導單及規劃警力到現場稽查與勸導。

警察局長沈炳信說，建置「停車再開」科技執法主要在改善駕駛人用路習慣，非以取締告發為目的，除將持續分析該處路口易違規及肇事時段，妥適規劃警力落實執行外，呼籲民眾駕駛車輛行經無號誌路口遇有「停」標誌或標線，停車1秒觀察安全再通過，建立正確用路觀念，保障所有用路人安全，減少事故發生，型塑宜居城市美麗「嘉」園。

嘉義市國華街、崇文街口，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法。圖／警方提供
嘉義市國華街、崇文街口，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法。圖／警方提供
嘉義市國華街、崇文街口，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法。圖／警方提供
嘉義市國華街、崇文街口，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法。圖／警方提供

科技執法 警察

延伸閱讀

職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事 再現嘉義迷人魅力

嘉市走春逛市集人潮強強滾 遊客湧入大採購品美食

影／國道6號新增科技執法引熱議 監測取締項目曝光

無號誌路口加強取締　嘉義市「停車再開」科技執法15日正式啟用！

相關新聞

影／森林大火！梨山66林班地深夜惡火 燒6.3公頃畫面曝光

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地，昨深夜傳出森林火災，暗夜中熊熊烈火延燒迅速，農友睡夢中驚醒，今晨1點多拍下...

噁！10桶廚餘灑高雄3車道、路人滑倒 急煞司機這下慘了

高雄蔡姓男子駕駛搭載畜牧場10餘桶廚餘的小貨車司機今天上午近11時許，行經左營和鼓山區交界的明誠路和博愛路口時，見前方交...

嘉市第一個「停車再開」科技執法 首日取締違規件數比率曝

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，為有效防制事故發生，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導...

里長門前拍違停 高雄女被叫檢舉達人不爽...鬧到報警

高雄1名女子昨天經過苓雅區某里長服務處，拿手機拍攝服務處門口機車違停紅線，里長與2名女子衝出服務處，指她是「檢舉達人」，...

影／男子獨攀郡大林道失聯兩天 幸好靠狼煙和帽子撿回一命

王姓男子獨攀丹大、郡大兩林道前天失聯，南投縣消防局入山搜救，昨天靠狼煙和帽子找到迷路王男，他身體十分衰弱，搜救人員將背到...

影／「我爸的紅包呢？」 北巿情侶過年在公園大打出手被送辦

新北市賴姓男子與陳姓女子情侶檔，大年初四就在台北市南昌公園大打出手，路人見狀報警，警方到場後，才知道吵架起因是因為一包6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。