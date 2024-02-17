嘉市第一個「停車再開」科技執法 首日取締違規件數比率曝

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，為有效防制事故發生，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導期，15日正式執法，交通隊統計首日偵測1330輛汽機車通過執法蒐證範圍，其中93輛汽機車未依規定停車再開，違規率7.0%。

警察局說，針對違規車輛，會再依人工審核方式檢視，如違規事實明確及樣態嚴重，再予掣單舉發；籲請用路人應遵守停車再開規定（停車觀察，認為安全時，方得再開），避免造成路口交岔撞事故，養成良好用路習慣。

交通隊指出，國華街、崇文街口常年列為市區無號誌易肇事路口，自2016年起辦理多次會勘研議改善方案，並增加交通桿、反射鏡、劃設黃網線及延伸路口紅線等改善工程，但改善後仍事故頻繁。為有效防制事故發生，警察局去年10月26日在路口建置「停車再開」科技執法，經過3個半月宣導期，除於鄰近學校、里鄰發放宣導單及規劃警力到現場稽查與勸導。