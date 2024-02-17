里長門前拍違停 高雄女被叫檢舉達人不爽...鬧到報警

高雄1名女子昨天經過苓雅區某里長服務處，拿手機拍攝服務處門口機車違停紅線，里長與2名女子衝出服務處，指她是「檢舉達人」，雙方在路上起爭執，鬧到叫警方到場調停。

昨天下午近2時50分，這名女子朝苓雅區某里長服務處門口拍照、攝影，里長和2女子衝出，質問她在拍什麼，女子回稱服務處前有畫紅線、不能停車卻停機車，要叫警察取締。

女子受質疑時，雙方各開手機攝影功能，互錄影像，雙方各執己見互不相讓，其中1名由里長服務處衝出來的女子，直指錄影的女子是「檢舉達人」，大呼「檢舉達人在這裡喔」。雙方起爭執，僵持不下才報警。

警方到場，已不見機車違停，得悉雙方是拍攝交通違規起口角，排解後雙方才各自離去，互未提告或檢舉。