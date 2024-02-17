快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子獨攀郡大林道失聯兩天 幸好靠狼煙和帽子撿回一命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

王姓男子獨攀丹大、郡大兩林道前天失聯，南投縣消防局入山搜救，昨天靠狼煙和帽子找到迷路王男，他身體十分衰弱，搜救人員將背到無雙部落紮營，今天上午11時由空勤直升機平安救回，後送竹山秀傳醫院檢查身體。

南投縣消防局15日中午12時接獲報案，王姓山友（36歲，男性）10日從丹大林道入山，預計14日由郡大林道下山，卻一直失聯至15日中仍無消息，他的聯絡人擔心可能發生意外，報案請求救援。

消防局第三大隊立即派遣信義及玉山分隊共4名消防人員組搜救隊，為了增加搶救時效，由直升機接載4名搜救人員降落無雙部落，再步行至失聯處搜尋，昨天上午再派遣第二梯次共3名警消及4名義消由郡大林道登山口入山分頭搜索。

昨天上午賴姓山友通報前進指揮所，指15日傍晚於營地下方溪谷看到狼煙，昨天上午8時下山途經郡大林道41K處撿到疑似失聯者掉落的帽子。

搜救隊依據山友提供的線索情資，下切溪谷搜尋，昨天上午11時42分找到王姓山友，他因迷途2天，缺乏飲水食物補充體力，十分虛弱，無法行走。在搜救人員協助下，昨天先在無雙部落紮營。

今天上午消防局再度申請空勤直升機，10點半從台中機場起飛，11點到無雙部落，載運王姓山友和4名搜救隊員，11點27分將落信義鄉同赴機場，由救護車將王姓山友送往竹秀醫院，初步檢查並無生命危險。

南投縣消防局提醒，獨攀如發生意外時無人接應傷亡難測，風險相對高，更要動用大量消防和社會成本救援，讓消防弟兄疲於奔命，提醒民眾登山能做好登山計畫，若遇到事故，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救，增加搶救時效。

搜救人員靠著輪流背負，將虛弱的王姓山友救到安全地點。圖／南投縣消防局提供
搜救人員靠著輪流背負，將虛弱的王姓山友救到安全地點。圖／南投縣消防局提供
空勤直升機中午降落同富停機坪，將王姓山友送醫檢查。圖／南投縣消防局提供
空勤直升機中午降落同富停機坪，將王姓山友送醫檢查。圖／南投縣消防局提供
搜救隊員靠著帽子，確定王姓山友迷途地點找到人。圖／南投縣消防局提供
搜救隊員靠著帽子，確定王姓山友迷途地點找到人。圖／南投縣消防局提供
搜救人員靠著輪流背負，將虛弱的王姓山友救到安全地點。圖／南投縣消防局提供
搜救人員靠著輪流背負，將虛弱的王姓山友救到安全地點。圖／南投縣消防局提供

南投 山友 直升機

延伸閱讀

影／基隆大浪捲釣客...落海幸穿救生衣 命大被漁船救起

屏東潮州台糖農地火災撲滅 約5甲土地遭波及

屏縣潮州台糖林地晚間突起火 一度威脅周邊建物與森林遊樂區

南投傳犬貓遭大量毒殺 南投縣家畜疾病防治所揭檢驗結果

相關新聞

影／森林大火！梨山66林班地深夜惡火 燒6.3公頃畫面曝光

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地，昨深夜傳出森林火災，暗夜中熊熊烈火延燒迅速，農友睡夢中驚醒，今晨1點多拍下...

噁！10桶廚餘灑高雄3車道、路人滑倒 急煞司機這下慘了

高雄蔡姓男子駕駛搭載畜牧場10餘桶廚餘的小貨車司機今天上午近11時許，行經左營和鼓山區交界的明誠路和博愛路口時，見前方交...

嘉市第一個「停車再開」科技執法 首日取締違規件數比率曝

嘉義市國華街、崇文街口常年列為無號誌易肇事路口，為有效防制事故發生，市警局在路口建置「停車再開」科技執法，經3個半月宣導...

里長門前拍違停 高雄女被叫檢舉達人不爽...鬧到報警

高雄1名女子昨天經過苓雅區某里長服務處，拿手機拍攝服務處門口機車違停紅線，里長與2名女子衝出服務處，指她是「檢舉達人」，...

影／男子獨攀郡大林道失聯兩天 幸好靠狼煙和帽子撿回一命

王姓男子獨攀丹大、郡大兩林道前天失聯，南投縣消防局入山搜救，昨天靠狼煙和帽子找到迷路王男，他身體十分衰弱，搜救人員將背到...

影／「我爸的紅包呢？」 北巿情侶過年在公園大打出手被送辦

新北市賴姓男子與陳姓女子情侶檔，大年初四就在台北市南昌公園大打出手，路人見狀報警，警方到場後，才知道吵架起因是因為一包6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。