影／男子獨攀郡大林道失聯兩天 幸好靠狼煙和帽子撿回一命

王姓男子獨攀丹大、郡大兩林道前天失聯，南投縣消防局入山搜救，昨天靠狼煙和帽子找到迷路王男，他身體十分衰弱，搜救人員將背到無雙部落紮營，今天上午11時由空勤直升機平安救回，後送竹山秀傳醫院檢查身體。

南投縣消防局15日中午12時接獲報案，王姓山友（36歲，男性）10日從丹大林道入山，預計14日由郡大林道下山，卻一直失聯至15日中仍無消息，他的聯絡人擔心可能發生意外，報案請求救援。

消防局第三大隊立即派遣信義及玉山分隊共4名消防人員組搜救隊，為了增加搶救時效，由直升機接載4名搜救人員降落無雙部落，再步行至失聯處搜尋，昨天上午再派遣第二梯次共3名警消及4名義消由郡大林道登山口入山分頭搜索。

昨天上午賴姓山友通報前進指揮所，指15日傍晚於營地下方溪谷看到狼煙，昨天上午8時下山途經郡大林道41K處撿到疑似失聯者掉落的帽子。

搜救隊依據山友提供的線索情資，下切溪谷搜尋，昨天上午11時42分找到王姓山友，他因迷途2天，缺乏飲水食物補充體力，十分虛弱，無法行走。在搜救人員協助下，昨天先在無雙部落紮營。

今天上午消防局再度申請空勤直升機，10點半從台中機場起飛，11點到無雙部落，載運王姓山友和4名搜救隊員，11點27分將落信義鄉同赴機場，由救護車將王姓山友送往竹秀醫院，初步檢查並無生命危險。