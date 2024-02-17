影／「我爸的紅包呢？」 北巿情侶過年在公園大打出手被送辦

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聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市賴姓男子與陳姓女子情侶檔，大年初四就在台北市南昌公園大打出手，路人見狀報警，警方到場後，才知道吵架起因是因為一包6000元的紅包，男子懷疑女友私吞，雙方口角出手，情侶被依社維法送辦。

中正二警分局指出，42歲賴姓男子和38歲陳姓女子是一對情侶，兩人住在板橋平常做粗工為生，年初四到台北市中正區的南福宮要領發財金，兩人等待時，陳女詢問男友，是否有約自己的閨蜜，男方疑似「見笑轉生氣」，反問女方「我爸給的6000紅包在妳那，為何沒有拿出來分！」

陳女辯稱男友爸爸沒有給她紅包，但賴男認定陳女私吞紅包，兩人演變成激烈口角，最後兩人大打出手，路人見狀趕緊報案，轄區警方到場後，雙方都已停手，儘管雙方互不提告，但因為雙方都有動手，這對情侶最終因紅包糾紛，遭警方依社會秩序維護法送辦。

賴姓男子與陳姓女子情侶檔，為了6千元紅包，大年初四在北市公園大打出手。記者廖炳棋/翻攝
賴姓男子與陳姓女子情侶檔，為了6千元紅包，大年初四在北市公園大打出手。記者廖炳棋/翻攝

情侶 紅包

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