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影／國1北向42K白色馬自達衝落邊坡 疑精神不濟恍神釀禍
王姓男子昨天晚上開車行經國道1號北向42公里處，疑似精神不濟恍神失控自撞外側護欄，旋即整輛車衝進北向林口B出口槽化島邊坡。所幸王男有繫安全帶僅頭部擦挫傷，沒有酒駕，肇事原因待查。
據了解，王姓男子（31歲）昨天晚上近10時許，開車行經國道1號北向42公里處，疑似精神不濟恍神失控自撞外側護欄，整輛車旋即再衝進北向林口B出口槽化島邊坡，車身撞擊凹陷嚴重毀損，現場一度影響車流通行。
國道警方獲報派員趕抵，王男繫妥安全帶僅頭部擦挫傷，送醫急救無大礙。警施以酒測，王男沒有酒精濃度反應，事故現場於昨晚10時52分排除恢復通行。詳細肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路應養足精神避免疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速小心通行，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
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