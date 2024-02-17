影／國1北向42K白色馬自達衝落邊坡 疑精神不濟恍神釀禍

王姓男子昨天晚上開車行經國道1號北向42公里處，疑似精神不濟恍神失控自撞外側護欄，旋即整輛車衝進北向林口B出口槽化島邊坡。所幸王男有繫安全帶僅頭部擦挫傷，沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，王姓男子（31歲）昨天晚上近10時許，開車行經國道1號北向42公里處，疑似精神不濟恍神失控自撞外側護欄，整輛車旋即再衝進北向林口B出口槽化島邊坡，車身撞擊凹陷嚴重毀損，現場一度影響車流通行。

國道警方獲報派員趕抵，王男繫妥安全帶僅頭部擦挫傷，送醫急救無大礙。警施以酒測，王男沒有酒精濃度反應，事故現場於昨晚10時52分排除恢復通行。詳細肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。