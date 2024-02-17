影／森林大火！梨山66林班地深夜惡火 燒6.3公頃畫面曝光

台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地，昨深夜傳出森林火災，暗夜中熊熊烈火延燒迅速，農友睡夢中驚醒，今晨1點多拍下惡火畫面，直呼「睡意全消」。林業及自然保育署台中分署與消防局加派47人滅火，申請空勤總隊空中滅火，延燒面積初估約6.3公頃，仍搶救中。

林業及自然保育署台中分署表示，昨深夜接獲台中市政府消防局通報，台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地傳出森林火災，台中分署派員勘查，因夜間山區視線不佳，搶救不易，火勢延燒猛烈。

梨山農友林志忠說，今晨1點多，睡到一半聽到霹哩啪啦聲響，外出查看竟是松東巷對面森林發生大火，暗夜中火勢猛烈，家人睡意全消，希望相關單位盡速滅火。

台中分署指出，今晨5點，立即集結人力前往滅火，已動員47人滅火，並申請空中勤務總隊直升機進行空勘及空中滅火作業，目前延燒面積初估約6.3公頃。

台中分署表示，火災現場為造林地及針闊葉樹林，雜草繁多，輕質燃料充足，因此火勢猛烈且有多處煙點，已啟動森林火災搶救機制，成立火場指揮所觀測火情及調度指揮救火作業，集結森林護管員涉水過合歡溪，步行約2小時抵達火場。

森林救火隊上午已達現場，進行地面直接滅火，阻絕火勢擴展，同時空勤直升機進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸水，投水5次，陸空攜手期能盡速撲滅森林火災。