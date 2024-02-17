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影／高雄男騎士撞傷7旬婦還狡辯 影像還原「逆向超車」釀禍
高雄23歲楊姓男騎士昨天上午8時許行經大吉路120巷口時，不慎與同向75歲楊姓女騎士發生碰撞，警到場協助時，楊男辯稱並非超車肇事，但被後方騎士監視器影像打臉，同向楊女打了方向燈左彎，但當下楊男從後方逆向超車，未注意楊女而釀禍。警方指出，楊男違規在先可處1800元罰鍰。
仁武分局大社分駐所昨天獲報，大社區大吉路120巷口發生交通事故。當警馳援到場時，楊男自稱騎車沿大吉路由南往北直行，而楊女則是痛苦的倒在地上，幸有後方騎士協助向警消報案。
經警查證，肇事雙方酒測值為0，楊男不依規定駛入對向車道，依違反道路交通管制條例掣單舉發，最重可處1800元罰鍰；大幸的是，這場車禍雙方僅手腳擦挫傷，由救護人員送醫治療，至於，詳細肇因尚待進一步釐清。
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