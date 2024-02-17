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基隆傳悲劇 父子併肩陳屍房間 子遺言：我帶父親一起走

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今天上午基隆市消防局獲報前往麥金路一處民宅救援，因為屋主的鄰居和友人多日未見其出門，打電話也沒有接，擔心發生意外，消防人員進屋後發現父子兩人並肩躺在房間內，死亡多時未送醫，警方發現留有遺書交代後事，兒子寫說「我一起把父親帶走」，警方已報請檢方相驗調查。

今天上午8點多，基隆市消防局接獲報案，到麥金路一處舊公寓執行救護，多輛消防車、救護車趕至，進入後發現一間小房間內床上躺著兩個人，衣著完整，沒有打鬥跡證，已死亡多時，未送醫。

警方封鎖現場調查，發現死亡的是男屋主和父親兩人，門窗緊閉，沒有外力侵入跡證。警方在現場找到一封遺書，交代家人後事，死亡的兒子在內容提及「我一起把父親帶走」。

警方有找到些類似抗憂鬱症藥物，清查是否與死亡有關，初判沒有外力因素，父親與兒子分別80、50多歲，已報請檢方相驗釐清死因。

三民里長簡義雄立即趕至現場協助家屬處理後事，他表示，已由警方處理中，他全力協助家屬後續處理。

鄰居及友人表示，平時都是屋主在照顧年邁父親，十分孝順，一名朋友說，今天要來找他，但多日連絡不到人，很是擔心，沒想到發生意外。

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基隆傳悲劇，父子陳屍小房間留遺書：我帶父親一起走。記者游明煌／攝影
基隆傳悲劇，父子陳屍小房間留遺書：我帶父親一起走。記者游明煌／攝影

基隆

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