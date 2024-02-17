影／三重男被騙290萬 18歲車手說這句話…警怒了

饒姓男子誤信臉書加入假投資群組前後被騙290萬，這月初他要出金不成這才知道被騙報警處理。警方受理指導饒男誘出詐騙集團成員，於這月2日中午在三重區車路頭街一家便利商店逮捕詐團柯、溫兩嫌，警問，年紀輕輕為何當車手？沒想到柯回「先前在工地工作一天2000元，詐騙工作輕鬆一天就能領5千元」，當場遭警訓斥一番。

據了解，被害饒男（49歲）去年11月間透過臉書一則投資廣告，他隨後加入LINE投資群組，對方誆稱投資股票「保證獲利、穩賺不賠」，饒男匯款詐團以假貨利誘使饒男持續加碼投資。饒男誤信又被貪念蒙蔽理智，前後再以匯款、面交等方式，多次匯出、面交共計290萬台幣。

這月初饒男想出金，詐團卻以需再補130萬融資金額才能領出本金及獲利，饒男這才驚覺被騙，氣得前往派出所報案。警方受理指導饒男誘出詐團成員。這月2日中午12時許，雙方在三重區車路頭街一間便利商店碰面，警方趁兩人交付130萬餌鈔之際，衝前壓制車手柯男（18歲）及監控手兼收水手温男（19歲），搜扣證物一併帶回偵辦。

警問「年紀輕輕，為何做車手？」柯男回說，先前工地工作一天報酬才2000元，但這次對方說工作內容輕鬆，只要聽從指示到指定處所，跟投資客面交收錢，再把錢交給收水手温男，一天報酬就有5000元。兩邊薪酬相差2.5倍，他才鋌而走險。警一聽當場怒了，訓斥柯男一番。