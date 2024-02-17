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高雄肇逃男機車停派出所前檳榔攤 見警想溜原來還有這身分
高雄日前發生一起機車肇逃案，本周三下午，偵辦警員赫然發現肇逃機車，竟停在派出所對面檳榔攤，立刻請該機車騎士23歲何姓男子赴派出所說明，何男起初否認肇逃，還謊稱姓陳，還趁外出抽菸一度想開溜，但眼神洩露行蹤，最終只好坦言肇逃還坦露身兼4條通緝在案，依法究辦。
楠梓分局指出，翠屏派出所員警當時正追查一起日前發生的車禍肇逃案件，經調閱周邊監視器，已鎖定涉案車輛，萬萬沒想到，周三下午5時30分許，肇逃何男竟會自投羅網出現在派出所附近，還正好被承辦員警撞見。
經查，何男除涉嫌肇事逃逸案件外，另為台南、橋頭、高雄及屏東地檢署發布的通緝犯，案由分別為洗錢防制法、妨害公務及竊盜罪，疑怕被警方查出通緝身分，才會因此肇事逃逸。
警訊後，將何男依涉嫌肇事逃逸函送橋頭地檢署偵辦，通緝部分解送地檢署歸案，並入監服刑1年2月20天。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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