聽新聞
test
0:00 / 0:00

外籍車手狂提款啟人疑竇 台南超商店員助攻報警逮人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市邇來出現外籍詐騙車手，1名年約30歲馬來西亞籍男子8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警，警方發現他持有的提款卡、現金皆來源不明，身上還有1天後的離境機票，立即報請檢方開拘票逮人後，依涉詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

市警三分局指出，近期詐騙集團鎖定外籍人士語言不通、不易遭警方盤查特性，聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，以步行或騎乘U-bike方式至超商ATM提領贓款後就離境，企圖透過離台來作為斷點，待警方循線發現車手身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。

警方發現，該名馬國男子持有的金融卡為國內銀行發卡，他卻無法交代身上8萬元現金與金融卡來源，且身上帶有1天後即將離境的機票。

男子否認涉詐欺案，對相關情節均表示不知情。經警方清查，有多名民眾受害，共被提領走20多萬元。

警方確認後，立即請示檢察官開立拘票將他逮捕，並查扣該金融卡及現金新8萬元查扣，依詐欺罪嫌將他移送台南地檢署，並向法院聲押獲准。警方將持續溯源，追查幕後不法集團。

警方指出，近來詐騙集團聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，採步行或騎乘U-bike方式至超商ATM提領贓款後就離境，製造斷點，增加查緝難度。圖／讀者提供
警方指出，近來詐騙集團聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，採步行或騎乘U-bike方式至超商ATM提領贓款後就離境，製造斷點，增加查緝難度。圖／讀者提供
1名年約30歲馬來西亞籍車手8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警逮人。圖／讀者提供
1名年約30歲馬來西亞籍車手8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警逮人。圖／讀者提供

台南 車手 馬來西亞

延伸閱讀

離境斷點追查不易 南警示警詐團外籍車手增：聽說北部也不少

影／台南兒童公園沙地赫見女嬰頭…法醫今解剖 生母全程不發一語

女星買一整本刮刮樂「輸了萬把元」 超商店員1舉動超暖心

女星買一整本刮刮樂「輸了萬把元」 超商店員1舉動超暖心

相關新聞

花蓮山域多事故 空勤連跑3地救3人

近日不少民眾把握假期登山，但山域事故頻傳，空中勤務總隊花蓮駐地黑鷹直升機昨晨接獲指令，分別飛往轆轆谷、東郡大山、塔芬谷山...

屏東烤蚵吃到飽 48人疑食物中毒

春節期間民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反應...

im.B案名牌包拍賣LV只要1350元？ 調查局：又是詐騙

台北地檢偵辦im.B吸金案，去年7月19、20日囑託法務部行政執行署台北分署拍賣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的古...

外籍車手狂提款啟人疑竇 台南超商店員助攻報警逮人

台南市邇來出現外籍詐騙車手，1名年約30歲馬來西亞籍男子8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警...

台鐵普悠瑪進高雄科工館站 年輕女性墜月台遭撞肢體破碎亡

台鐵普悠瑪列車今晚9時許搭載約350名旅客駛入高雄科工館站時，一名年輕女性突然墜落月台，當場被進站的普悠瑪列車撞擊，整個...

高雄男迷醉大街亂揮小斧！一查酒駕通緝 罪名又加一

高雄57歲蔡姓男子昨晚9時竟持小斧在街上揮舞，嘴裡還喃喃自語，引起路人恐慌電話報案，鼓山分局獲報後，現場逮捕酒醉語無倫次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。