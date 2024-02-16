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外籍車手狂提款啟人疑竇 台南超商店員助攻報警逮人
台南市邇來出現外籍詐騙車手，1名年約30歲馬來西亞籍男子8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警，警方發現他持有的提款卡、現金皆來源不明，身上還有1天後的離境機票，立即報請檢方開拘票逮人後，依涉詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。
市警三分局指出，近期詐騙集團鎖定外籍人士語言不通、不易遭警方盤查特性，聘雇充當取款車手，以觀光名義來台旅遊，以步行或騎乘U-bike方式至超商ATM提領贓款後就離境，企圖透過離台來作為斷點，待警方循線發現車手身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。
警方發現，該名馬國男子持有的金融卡為國內銀行發卡，他卻無法交代身上8萬元現金與金融卡來源，且身上帶有1天後即將離境的機票。
男子否認涉詐欺案，對相關情節均表示不知情。經警方清查，有多名民眾受害，共被提領走20多萬元。
警方確認後，立即請示檢察官開立拘票將他逮捕，並查扣該金融卡及現金新8萬元查扣，依詐欺罪嫌將他移送台南地檢署，並向法院聲押獲准。警方將持續溯源，追查幕後不法集團。
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