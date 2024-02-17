屏東潮州台糖農地火災撲滅 約5甲土地遭波及

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣潮州鎮內台糖農地16日晚間發生雜草火災，消防獲報出動人車到場搶救，所幸現場無人傷亡，起火原因則有待調查釐清。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮內台糖農地16日晚間發生雜草火災，消防獲報出動人車到場搶救，所幸現場無人傷亡，起火原因則有待調查釐清。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣潮州鎮內台糖農地今晚7時許發生雜草火災，屏東縣消防局獲報派員搶救，近晚上10時許撲滅火勢，無人員傷亡，約有5甲大的土地遭波及，詳細起火原因有待火調人員調查。

屏東縣消防局發布訊息指出，今晚7時16分許獲報，指潮州鎮潮義路往新開寮方向一處台糖農地發生火災，獲報後調派第二大隊及潮州、萬巒、竹田分隊，共計6輛各式搶救車輛、13名消防員及30名義消趕赴救災，現場指揮官為屏東縣消防局第二大隊長林國偉。

附近鄉親看見大片雜草起火景象，驚呼「太恐怖了」。依照消防局初步估計，約有5甲大的土地遭波及，起火處為國家通訊傳播委員會向台糖承租的土地，火勢未波及鄰近建築物及潮州鎮當地知名景點「林後四林平地森林園區」。

消防局表示，經布水線灌救，火勢於晚上9時26分許控制，晚上9時46分許撲滅火勢，所幸現場無人員受傷受困，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。

屏東縣 火災 農地

延伸閱讀

屏縣潮州台糖林地晚間突起火 一度威脅周邊建物與森林遊樂區

宜蘭壯圍水鴨「仰望星空」疑因農藥死亡 農友：土地不只屬於人類

影／新北連棟透天曆頂樓延燒3戶 雲梯車射水撲滅火勢

房東注意！新北出租套房電熱水器短路冒煙 未裝住警器可開罰

相關新聞

花蓮山域多事故 空勤連跑3地救3人

近日不少民眾把握假期登山，但山域事故頻傳，空中勤務總隊花蓮駐地黑鷹直升機昨晨接獲指令，分別飛往轆轆谷、東郡大山、塔芬谷山...

屏東烤蚵吃到飽 48人疑食物中毒

春節期間民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反應...

im.B案名牌包拍賣LV只要1350元？ 調查局：又是詐騙

台北地檢偵辦im.B吸金案，去年7月19、20日囑託法務部行政執行署台北分署拍賣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的古...

外籍車手狂提款啟人疑竇 台南超商店員助攻報警逮人

台南市邇來出現外籍詐騙車手，1名年約30歲馬來西亞籍男子8日在台南安南區海佃路上某超商內ATM機台狂領現金，店員起疑報警...

台鐵普悠瑪進高雄科工館站 年輕女性墜月台遭撞肢體破碎亡

台鐵普悠瑪列車今晚9時許搭載約350名旅客駛入高雄科工館站時，一名年輕女性突然墜落月台，當場被進站的普悠瑪列車撞擊，整個...

高雄男迷醉大街亂揮小斧！一查酒駕通緝 罪名又加一

高雄57歲蔡姓男子昨晚9時竟持小斧在街上揮舞，嘴裡還喃喃自語，引起路人恐慌電話報案，鼓山分局獲報後，現場逮捕酒醉語無倫次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。