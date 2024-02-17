屏東潮州台糖農地火災撲滅 約5甲土地遭波及

屏東縣潮州鎮內台糖農地16日晚間發生雜草火災，消防獲報出動人車到場搶救，所幸現場無人傷亡，起火原因則有待調查釐清。圖／屏東縣消防局提供 屏東縣潮州鎮內台糖農地今晚7時許發生雜草火災，屏東縣消防局獲報派員搶救，近晚上10時許撲滅火勢，無人員傷亡，約有5甲大的土地遭波及，詳細起火原因有待火調人員調查。

屏東縣消防局發布訊息指出，今晚7時16分許獲報，指潮州鎮潮義路往新開寮方向一處台糖農地發生火災，獲報後調派第二大隊及潮州、萬巒、竹田分隊，共計6輛各式搶救車輛、13名消防員及30名義消趕赴救災，現場指揮官為屏東縣消防局第二大隊長林國偉。

附近鄉親看見大片雜草起火景象，驚呼「太恐怖了」。依照消防局初步估計，約有5甲大的土地遭波及，起火處為國家通訊傳播委員會向台糖承租的土地，火勢未波及鄰近建築物及潮州鎮當地知名景點「林後四林平地森林園區」。

消防局表示，經布水線灌救，火勢於晚上9時26分許控制，晚上9時46分許撲滅火勢，所幸現場無人員受傷受困，詳細起火原因有待火調人員調查釐清。