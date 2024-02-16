高雄男迷醉大街亂揮小斧！一查酒駕通緝 罪名又加一

高雄57歲蔡姓男子昨晚9時竟持小斧在街上揮舞，嘴裡還喃喃自語，引起路人恐慌電話報案，鼓山分局獲報後，現場逮捕酒醉語無倫次的蔡男，依報案人指認及網傳影像內容，依恐嚇危安罪究辦。

鼓山分局指出，事發地點在旗津區廣澤街上，當時蔡男獨自一人在附近沙灘上，身上散發濃厚酒氣。

經警查證，蔡男為不能安全駕駛通緝犯，當場告知權利後，將他上銬逮捕帶返中洲派出所。

一覺醒來，蔡男發現自己竟睡在派出所，聽聞警方闡述自己言行後，非常懊悔。

蔡男供稱，自己在附近的卡拉OK店唱歌，還喝了2瓶啤酒，接著步行至附近沙灘，因不勝酒力，後來的事情就沒有印象了。

由於，蔡男持小斧無故揮舞，有影片為證，並有報案人指証可稽，全案依恐嚇危安罪究辦。

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