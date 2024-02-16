影／超心痛！金門男為滅蟻點火整地 反引火警燒毀50輛骨董機車

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聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

家住在金沙地區的一名顏姓男子因為發現自家空地附近有紅火蟻，為了要滅蟻，他異想天開想到「火攻」，於是點火整地，沒想到風勢太大，大火波及到住宅旁空地停放約50多輛的骨董機車，由於機車內有油料等易燃物品，火勢一發不可收拾，平日寶貝的機車也全都付之一炬，讓他超心痛的。詳細起火原因及財物損失，正由火調人員進行調查。

金門消防局表示，今天中午12點5分左右，正值中午下班時間，金沙鎮某農莊外，靠近民宅空地冒出大量黑煙，因位置緊鄰民宅，現場情況危急，金沙分隊人車抵達現場，發現住宅旁空地停放約30餘輛機車起火燃燒，立即布署2條水線周界防護防止延燒至民宅，並以大量水源搶救，火勢於12時15分控制，12時23分撲滅火勢，無人員傷亡。

消防局獲報後立即出動7車15人前往搶救，在途中已見濃濃黑煙直竄天際，到達現場後初期指揮官小隊長吳耀族立即指揮所屬布線搶救，並加派水庫車前往支援，後續代理副局長陳國瑋及轄區分隊長許春祥亦趕抵現場協助指揮救災。

據了解，這場無名火疑似屋主為了點火整地，藉以消滅紅火蟻，沒想到火勢過於凶猛，讓他也嚇到；好在火勢在10分鐘內控制，並未波及附近民宅，經清點後計燒毀50餘輛機車，詳細起火原因及財物損失，正由火調人員調查。

金門消防局也呼籲，汽機車為民眾平日重要交通工具，一旦發生汽機車火災，因載有油料及電瓶等裝置，極容易引發大火，民眾務必以自身安全為第一考量，發生火災時切勿輕易嘗試自行滅火，應先做避難前往相對安全位置，並立即撥打119報案爭取黃金救援時間，以免為了搶救財物導致自身受傷。

金門一名顏姓男子為消滅紅火蟻點火整地，沒想到意外引起大火。圖／讀者提供
金門一名顏姓男子為消滅紅火蟻點火整地，沒想到意外引起大火。圖／讀者提供
金門一名顏姓男子為消滅紅火蟻點火整地，沒想到意外燒毀自己珍藏的多部古董機車。圖／讀者提供
金門一名顏姓男子為消滅紅火蟻點火整地，沒想到意外燒毀自己珍藏的多部古董機車。圖／讀者提供
金門一名顏姓男子點火整地，沒想到意外燒毀自己珍藏的50多部古董機車，圖為消防人員賣力救火。圖／讀者提供
金門一名顏姓男子點火整地，沒想到意外燒毀自己珍藏的50多部古董機車，圖為消防人員賣力救火。圖／讀者提供

火災 紅火蟻 金門

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