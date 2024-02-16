影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」

高雄大樹區40歲越南籍范姓男子在台逾期居留5年，春節期間晚間騎車外出時，遇警心虛逃逸，過程中，范男衝進巷弄間，還棄車在菜園裡躲藏，之後又逃竄進巷弄，因重心不穩踉蹌自摔，才被後方警逮捕壓制，當場移工范男痛哭失聲，全案移請專勤隊收容送辦。

上周三晚間7時許，仁武分局九曲派出所長蘇亦齋、警員楊子寬巡邏行經大樹區中興街時，遇見范姓男騎士，但范男一見警便加速騎進巷弄中，之後甚至乾脆棄車逃逸，讓警方直察有異，在巷弄中搜尋范男身影。

警方尾隨范男一時跟丟，還在互相確認范男行蹤時，突然間，菜園中范男倉皇逃竄，再次跑進巷弄中穿梭奔跑，最後重心不穩踉蹌自摔，被後方警上前壓制。

經詢問，范男坦言是越南籍逃逸移工，先前以觀光名義入境後，簽證在2018年遭通報逾期，逃逸期間以打零工維生。