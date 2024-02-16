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影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」
高雄大樹區40歲越南籍范姓男子在台逾期居留5年，春節期間晚間騎車外出時，遇警心虛逃逸，過程中，范男衝進巷弄間，還棄車在菜園裡躲藏，之後又逃竄進巷弄，因重心不穩踉蹌自摔，才被後方警逮捕壓制，當場移工范男痛哭失聲，全案移請專勤隊收容送辦。
上周三晚間7時許，仁武分局九曲派出所長蘇亦齋、警員楊子寬巡邏行經大樹區中興街時，遇見范姓男騎士，但范男一見警便加速騎進巷弄中，之後甚至乾脆棄車逃逸，讓警方直察有異，在巷弄中搜尋范男身影。
警方尾隨范男一時跟丟，還在互相確認范男行蹤時，突然間，菜園中范男倉皇逃竄，再次跑進巷弄中穿梭奔跑，最後重心不穩踉蹌自摔，被後方警上前壓制。
經詢問，范男坦言是越南籍逃逸移工，先前以觀光名義入境後，簽證在2018年遭通報逾期，逃逸期間以打零工維生。
范男被逮後得知將被遣返回國，當場難過的哀嚎「不想回去！」經員警勸導安撫情緒，全案詢後依違反入出國及移民法移請內政部移民署高雄市專勤隊收容。
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