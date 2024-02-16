快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大樹區40歲越南籍范姓男子在台逾期居留5年，春節期間晚間騎車外出時，遇警心虛逃逸，過程中，范男衝進巷弄間，還棄車在菜園裡躲藏，之後又逃竄進巷弄，因重心不穩踉蹌自摔，才被後方警逮捕壓制，當場移工范男痛哭失聲，全案移請專勤隊收容送辦。

上周三晚間7時許，仁武分局九曲派出所長蘇亦齋、警員楊子寬巡邏行經大樹區中興街時，遇見范姓男騎士，但范男一見警便加速騎進巷弄中，之後甚至乾脆棄車逃逸，讓警方直察有異，在巷弄中搜尋范男身影。

警方尾隨范男一時跟丟，還在互相確認范男行蹤時，突然間，菜園中范男倉皇逃竄，再次跑進巷弄中穿梭奔跑，最後重心不穩踉蹌自摔，被後方警上前壓制。

經詢問，范男坦言是越南籍逃逸移工，先前以觀光名義入境後，簽證在2018年遭通報逾期，逃逸期間以打零工維生。

范男被逮後得知將被遣返回國，當場難過的哀嚎「不想回去！」經員警勸導安撫情緒，全案詢後依違反入出國及移民法移請內政部移民署高雄市專勤隊收容。

巡警尾隨逃逸移工在後追捕。記者古和純／翻攝
巡警尾隨逃逸移工在後追捕。記者古和純／翻攝
逃逸移工躲到民宅旁菜園，之後又逃竄他處。記者古和純／翻攝
逃逸移工躲到民宅旁菜園，之後又逃竄他處。記者古和純／翻攝

移工 移民署 越南

延伸閱讀

影／高雄酒駕通緝男驚見警登門 求放過一馬辯籌錢繳罰金

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

高雄少年和母口角負氣逃家 過年7天和屏東友廝混被警找回

展現高雄在地工業特色！無印良品「高雄的人」特展登場

相關新聞

金門7旬老翁出海收網不慎落海 空拍機玩家發現撿回一命

家住金寧鄉湖下的7旬楊姓老翁今天上午搭乘保麗龍浮具出海收漁網，結果不慎落海，他只能趴在浮具載浮載沈，相當危險，好在被在金...

影／超心痛！金門男為滅蟻點火整地 反引火警燒毀50輛骨董機車

家住在金沙地區的一名顏姓男子因為發現自家空地附近有紅火蟻，為了要滅蟻，他異想天開想到「火攻」，於是點火整地，沒想到風勢太...

影／騎士見高雄警心虛拚命逃 躲5年落網大街痛哭「不想回去」

高雄大樹區40歲越南籍范姓男子在台逾期居留5年，春節期間晚間騎車外出時，遇警心虛逃逸，過程中，范男衝進巷弄間，還棄車在菜...

高雄少年和母口角負氣逃家 過年7天和屏東友廝混被警找回

高雄16歲陳姓少年7日在家和母親發生口角，後謊稱要外出練舞即負氣離家，不僅拒接家人和陌生來電，連過年春節7天都沒回家；陳...

非首次闖禍！政二代阿鬧遭起底 3年前廢棄眷村拍野戰片

直播主「晚安小雞」過年赴柬埔寨直播造假，被柬國法院判刑2年，罰款400萬柬幣（約新台幣3萬元）。同夥「阿鬧」近日遭網友起...

影／無照開千萬豪奢賓士邁巴赫撞前車 她開口10萬央求「別報警」

李姓女子年初二晚上開著價值千萬的Maybach「邁巴赫」，行經新北市淡水區疑未保持安全車距，追撞前方一輛停等紅燈的休旅車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。