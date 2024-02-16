高雄少年和母口角負氣逃家 過年7天和屏東友廝混被警找回

高雄16歲陳姓少年7日在家和母親發生口角，後謊稱要外出練舞即負氣離家，不僅拒接家人和陌生來電，連過年春節7天都沒回家；陳母擔心兒子安危，14日凌晨4時向警方報案，警方調監視器並透過少年臉書資訊，發現他與屏東一名林姓男子頻繁聯繫，當天中午果真在屏東找到人。

警方指出，家住鳳山區的吳姓婦人，14日凌晨4時許，神情焦慮走進鳳山警分局鳳崗派出所報案，指稱7日在家中因管教16歲兒子，兩人發生爭吵後，兒子佯稱要去學校練舞，後獨自外出搭捷運不知去向。

吳婦向警方表示，她多次撥打電話，兒子電話有通但都拒接她的電話，兒子連春節過年都沒返家，因擔心兒子人身安全加上求助無門，請求警方協助找人。

警方受理報案後，隨即調監視器畫面追查，並透過陳姓少年臉書網路所留下的資訊，發現少年與家住屏東市區的林姓友人（21歲）互動熱絡，旋即派員前往林男住處實施查訪，果真發現離家未歸的少年。

警方安撫少年情緒，告知母親擔心他的安全才報警，將其帶返所內，並通知吳婦到場。