聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄少年和母口角負氣逃家 過年7天和屏東友廝混被警找回
高雄16歲陳姓少年7日在家和母親發生口角，後謊稱要外出練舞即負氣離家，不僅拒接家人和陌生來電，連過年春節7天都沒回家；陳母擔心兒子安危，14日凌晨4時向警方報案，警方調監視器並透過少年臉書資訊，發現他與屏東一名林姓男子頻繁聯繫，當天中午果真在屏東找到人。
警方指出，家住鳳山區的吳姓婦人，14日凌晨4時許，神情焦慮走進鳳山警分局鳳崗派出所報案，指稱7日在家中因管教16歲兒子，兩人發生爭吵後，兒子佯稱要去學校練舞，後獨自外出搭捷運不知去向。
吳婦向警方表示，她多次撥打電話，兒子電話有通但都拒接她的電話，兒子連春節過年都沒返家，因擔心兒子人身安全加上求助無門，請求警方協助找人。
警方受理報案後，隨即調監視器畫面追查，並透過陳姓少年臉書網路所留下的資訊，發現少年與家住屏東市區的林姓友人（21歲）互動熱絡，旋即派員前往林男住處實施查訪，果真發現離家未歸的少年。
警方安撫少年情緒，告知母親擔心他的安全才報警，將其帶返所內，並通知吳婦到場。
吳對警方半天內找到負氣離家的兒子助其返家團圓，深表感謝，承諾日後將加強親子間溝通，避免類似情事再生；所長孫英哲也婉轉的告訴陳姓少年「和家人多溝通，離家出走會讓愛你的人擔心和難過」，少年才收起負氣情緒哭著向母親道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言